Bauunternehmen Otto Birk erhält Förderpreis Duale Ausbildung

Der Landkreis Ravensburg hat zum zweiten Mal den Förderpreis Duale Ausbildung für herausragende Leistungen von Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben im Landkreis verliehen. Insgesamt wurden sechs Auszubildende und der Ausbildungsbetrieb Otto Birk Bau GmbH aus Aitrach für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet.

Zu den Mitgliedern der Jury gehörten Vertreter der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, der Handwerkskammer Ulm, der Kreishandwerkerschaft Ravensburg, des Landkreises Ravensburg und der geschäftsführende Schulleiter für die Beruflichen Schulen im Landkreis.

Andreas Honikel-Günther, Erster Landesbeamter des Landkreises Ravensburg, betonte in seiner Ansprache, wie wichtig die Duale Ausbildung für den Landkreis Ravensburg ist, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Schwächeren eine Chance geben

Bei der Ehrung des Aitracher Bauunternehmens Otto Birk legten die Juroren laut Mitteilung des Landratsamts neben der Regionalität ihr Augenmerk vor allem auf das herausragende Engagement in der Ausbildung, die Umsetzung von speziellen Projekten mit den Auszubildenden und die Intention, gerade auch Schwächeren eine Chance zu geben. All diese Kriterien habe Otto Birk erfüllt. Besonders hob Honikel-Günther hervor, dass sich der Betrieb besonders bei der Integration von Flüchtlingen und Migranten engagiert und diesen umfangreiche berufliche Perspektiven biete.

In Simon Troll hat die Aitracher Firma auch einen der sechs geehrten Auszubildenden in ihren Reihen. Er lernt bei Birk und in der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch den Maurerberuf.