Baumspende für Aitracher Kindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein etwa sieben Meter hoher, Schatten spendender Herbst-Flammen-Ahorn-Baum schmückt künftig das Freigelände am Kindergarten St. Bernard am Aitracher Schulzentrum. Die in der Illertalgemeinde ansässige Firma Klaus Kunststofftechnik spendete hierfür 2825 Euro an die Gemeinde. Der schnell wüchsige Laubbaum kann bis zu 25 m hoch wachsen und 200 Jahre alt werden, die Blätter färben sich im Herbst oft zweifarbig gelborange und leuchtend rot. Über die naturnahe, sinnvolle Verwendung der Geldspende hatten sich Bürgermeister Thomas Kellenberger und Geschäftsführer Norbert Mösle abgesprochen.

Beide freuten sich darüber gemeinsam mit der Kindergartenleiterin Hilde Wimhofer und den Vorschulkindern der Einrichtung, da es eben nichts besseres gibt wie den natürlichen Schatten eines Baumes, was wir alle in den heißen Tagen in diesem Jahr wieder erlebt haben.