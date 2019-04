Bürger nehmen Wochenmarkt gut an

Die Bevölkerung nimmt den neuen Aitracher Wochenmarkt auf dem alten Pfarrhof in der Dorfmitte der Illertalgemeinde gut an.

Der Markt wurde im vergangenen Jahr im September gegründet und bietet jeweils am Mittwoch von 12 bis 17 Uhr ein breit gefächertes Angebot regionaler Produkte, unter anderem Fleisch- und Wurstwaren, Obst und Gemüse, diverse Backwaren sowie weitere Nahrungs- und Genussmitteln. Auch die geografische Lage in der Gemeindemitte bietet ein besonderes Ambiente und hat sich zu einem beliebten Treffpunkt der Bevölkerung entwickelt. Auf den Markt gehen die Menschen nicht nur zum Einkaufen, der Markt bietet auch eine Bühne zum Verweilen und zum „Hoigada“, was bedeutet, dass sich Alt und Jung zum Plaudern, Ratschen, Essen und Trinken treffen. Das sagen die Marktbetreiber über ihre Angebote und ihre Erfahrungen auf dem Aitracher Wochenmarkt:

„Sehr zufrieden“

Michael Weiß aus Rotan der Rot bietet an seinem Verkaufswagen Molkereiprodukte aus Heumilch an. Weiß gehört zu den Initiatoren des Wochenmarkts, nachdem er zuvor schon sechs Jahre lang einen Standplatz an der ehemaligen Molke hatte. Er ist „sehr zufrieden“ und lobt den „netten kleinen Markt, der sich gemausert hat“.

Orazio Castro aus Mindelheim bietet an seinem Obst- und Gemüsestand „Il pomodoro“ von Beginn an Ware ausschließlich aus Sizilien an, wie er betont. Neben einem Feinkostladen in Mindelheim ist er auch auf Märkten in und um Memmingen präsent. Mit seinem Umsatz in Aitrach ist er im Großen und Ganzen zufrieden.

Claudia Matzkat aus Reinstetten verkauft Fleisch- und Wurstwaren für die „Metzgerei Heinrich Moll“, die seit Anfang April auf dem Markt präsent ist, wie auch auf Märkten in Laupheim und Ochsenhausen. Dort werden Waren aus eigener Schlachtung der heimischen Tiere angeboten. Über den Zuspruch in Aitrach ist sie zufrieden.

Otto Wirbel aus Aitrach verkauft für die „Bäckerei Habdank“ aus Memmingen-Vokratshofen. Die Backwaren werden seit Beginn des Marktes angeboten, mit dem Aufbau in Aitrach ist Wirbel zufrieden.

Christine Menig aus Aitrach bietet seit April Produkte traditioneller Backkunst der Firma „Allgäuer Genussbäcker“ mit der Kaffeerösterei „Mutmacher“ von Maria und Thomas Zimmermann aus Treherz an. Am Firmensitz in Urlau bei Leutkirch können Besucher die Herstellung traditioneller Backwaren wie Holzofenbrot beobachten. Mit der Marktentwicklung in Aitrach ist die Firmenchefin „sehr zufrieden“.

Nina und Jürgen Riedle aus Aitrach präsentieren Imkereiprodukte wie Honig, Kosmetik, Kerzen und Liköre an jedem ersten Mittwoch im Monat seit Beginn des Marktes an. Zudem sind sie vierteljährlich auch auf dem Leutkircher Bauernmarkt sowie auf verschiedenen Weihnachtsmärkten vertreten. Nina Riedel schätzt den Aitracher Markt unter anderem als netten Treffpunkt der Bewohner des nahe gelegenen Seniorenheims und zeigt sich zufrieden über das Geschäft.

Daniela und Dietmar Franzen aus Aitrach kredenzen in ihrer „Creperie & Espressobar“ Crêpes und Kaffeespezialitäten an. Mit ihrem französischen Kultmobil sind sie auch in Leutkirch und an anderen Lokalitäten unterwegs. Für sie als Ortsansässige ist es wichtig, in Aitrach als Treffpunkt mitzumachen, so Daniela.

Idealer Treffpunkt

Gabi Wirbel aus Aitrach ist von Anfang an mit „Gabi’s Tee & Dekoladen“ dabei. Sie bietet selbst gefertigte Dekoartikel für Haus und Garten, wie Kranzvariationen, Zaunhocker aus Holz und Keramik sowie verschiedene Teesorten und Liköre. Sie zeigt sich zufrieden und sieht den Markt als idealen Treffpunkt der Aitracher Bürger.

Corina und Oliver Wöhrle aus Aitrach backen ofenfrische Pizzen und verkaufen Getränke an ihrem Wagen „Ollis Pizza“ seit Marktbeginn. Corina ist zufrieden und lobt die angenehme Atmosphäre auf dem Aitracher Markt.

Zufrieden über den Zuspruch und die Entwicklung des Marktes äußerte sich auch Roland Neumaier, der Hauptamtsleiter der Gemeinde Aitrach.