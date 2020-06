Autos stoßen zusammen

Von Deutsche Presse-Agentur

Das Innenministerium weiß offiziell noch nichts von einem Abbau der US-Truppen in Baden-Württemberg. „Wir haben bislang noch keine Informationen von den amerikanischen Kollegen erhalten“, sagte ein Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag in Stuttgart.

Strobl selbst hob die Bedeutung der amerikanischen Streitkräfte für den Südwesten hervor: „Die Standorte sind eine Stütze für die Wirtschaftskraft der jeweiligen Region. Zivile Mitarbeiter finden hier Beschäftigung, die Unternehmen und der regionale Handel profitieren ...