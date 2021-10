Autofahrer hat vermutlich Drogen genommen

Die Verkehrspolizei ermittelt gegen einen 32-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogen, nachdem dieser am frühen Freitagmorgen auf der A 96 zwischern Aitrach und Aichstetten aufgefallen war.

Gegen 0.15 Uhr nahm eine Polizeistreife den VW-Lenker ins Visier, da seine Kennzeichen nur an der Front- und Heckscheibe abgelegt und nicht erkennbar waren. Der Fahrer verhielt sich laut Polizei bei der Kontrolle seines Autos sehr hektisch, ein freiwillig durchgeführter Urintest deutete auf den Konsum von Drogen hin.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an und untersagten dem 32-Jährigen die Weiterfahrt. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, erwarten ihn ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.