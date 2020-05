Auto kracht bei Aitrach gegen Baum

Mit einem Totalschaden ist die Fahrt eines 18-jährigen Autofahrers am späten Donnerstagabend auf der K7923 bei Aitrach geendet. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße von Treherz in Richtung Steinental gefahren und in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte er frontal gegen einen Baum.

Während der 18-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, musste sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand, abgeschleppt werden.