In einer Rechtskurve auf der L 260 zwischen Aitrach und Moosbach ist am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr laut Polizeibericht ein 28-Jähriger mit seinem Renault von der Fahrbahn abgekommen. Der Autofahrer geriet aus bislang unbekannter Ursache nach links auf eine angrenzende Wiese, wobei er ein Verkehrszeichen überfuhr. Während der Renault-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand an seinem älteren Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.