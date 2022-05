Auto kollidiert mit Mittelleitplanke

Beim Ausscheren, um auf der A 96 einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen, ist am Sonntag gegen 7 Uhr die 24-jährige Fahrerin eines Mercedes zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten auf den mittleren Grünstreifen geraten und hat dort die Mittelleitplanke gestreift.

Während an dem Auto ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, beläuft sich der Sachschaden an der Leitplanke auf etwa 2000 Euro. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.