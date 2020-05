Auto geht in Flammen auf

Feuer gefangen hat ein Auto am Sonntagmittag um kurz nach 13 Uhr auf der Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau. Auf Höhe von Aitrach vernahm der Fahrer laut Polizei einen Knall aus dem Motorraum und es qualmte. Als er die Ausfahrt Richtung Aitrach nahm, stieg schon starker Rauch vom Hyundai auf. Der Fahrer brachte den Wagen in der Memminger Straße zum Stehen und rettete sich aus dem Innenraum. Durch das Feuer entstand Totalschaden am Wagen. Er musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

