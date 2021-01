Auto brennt auf der Autobahn 96 vollständig aus

Mutmaßlich ein technischer Defekt ist die Ursache für die Rauchentwicklung im Motorraum des Citroen einer 31-Jährigen am Sonntag kurz nach 16 Uhr auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau gewesen.

Die Frau konnte nach Polizeiangaben ihr Fahrzeug gerade noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen, bevor es in Vollbrand geriet und vollständig ausbrannte. Die Freiwilligen Feuerwehren Leutkirch, Memmingen und Aitrach waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten durch ein Abschleppunternehmen kam es bis etwa 18.15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen und einem kilometerlangen Rückstau. Die 31-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.