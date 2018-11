Aus Deutscher Hutkönigin wird Aitracher Prinzessin

Janine Halder und Yannik Hohl führen die Narrenzunft Aitrach in deren Jubiläumsjahr.

Traditionell am 11. November haben die Aitracher Narren die Fasnet 2019 offiziell eingeläutet. Und sie ist nicht irgendeine Fasnet, denn die Narrenzunft feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums werden die Narren nach eigenen Angaben unter dem Motto „Fasnet of 69“ die Umzüge und Ballveranstaltungen in der nahen und weiten Umgebung unsicher machen.

Im voll besetzten Säulensaal der Festhalle trafen sich die Narren und lauschten den Worten von Andy Lappich, Zunftmeister Wolfgang Halder und seinem Stellvertreter Florian Wisser. Nach kurzer Begrüßung gab es einige Infos zur Jubiläumsfasnet, ehe die Wiederauferstehung begann. Dabei setzten Thure Kiefer und Raphael Tomasini einen besonderen Höhepunkt und erweckten mit ihrer Zeremonie und einem Gedicht das „Roiweible“ wieder zum Leben.

Anschließend verabschiedete Zunftmeister Wolfgang Halder das Prinzenpaar 2018 Elisabeth Gaibler und Andi Reffler und gab das neue Prinzenpaar bekannt. Janine Halder aus Aitrach und Yannik Hohl aus Heimertingen dürfen im Jubiläumsjahr Zepter und Krone durch die Fasnet tragen. Janine Halder hat zuletzt als Deutsche Hutkönigin größere Bekanntheit erlangt. Sie trug diesen Titel von 2016 bis 2018.