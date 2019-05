Auf Schusters Rappen rund um Aitrach

Mitglieder des heimischen Reservistenvereins haben vor vier Jahrzehnten den Verein Wanderfreunde Aitrach gegründet. Hauptanliegen waren die Freude am Wandern sowie die Pflege der Zusammengehörigkeit, der Geselligkeit und der kulturellen Bereicherung. Die Feier zum 40-Jährigen findet am Sonntag, 9. Juni, ab 10 Uhr, auf dem Vorplatz der Turn- und Festhalle Aitrach statt. Neben Essensangeboten gibt es auch Unterhaltung der Kinder sowie eine musikalische Begleitung von einem Alleinunterhalter aus Aichstetten.

Mit der Erschließung des ersten Wanderweges, dem Aitracher Höhenweg, begann die Erfolgsgeschichte einer Freizeitgestaltung in der Illertalgemeinde, mittlerweile bietet der Verein den Besuchern in und um Aitrach ein umfangreiches Angebot an sinnvoller Freizeitgestaltung. Ein Netzwerk von fünf gut präparierten Wanderrundwegen mit insgesamt 38 Kilomertern laden Naturfreunde in die abwechslungsreiche Landschaft um Aitrach ein. Die Gemeinde liegt reizvoll am Eingang zum Allgäu am Mündungswinkel der Aitrach in die Iller im Illertal. Die weiten Wälder des Marstetter und Treherzer Waldes im Westen der Gemeinde eignen sich für ausgedehnte Wanderungen auf den leichten Anhöhen.

Die derzeit 104 Mitglieder des heimischen Wandervereins unter dem Vorsitz von Helmut Peter halten die Wege das ganze Jahr über in Stand. Für das laufende Jahr sind dafür 22 Wanderwegeinsätze geplant, dabei werden Wege, Treppen, hölzerne Hinweisschilder und Geländer hergestellt, präpariert und erneuert, betreut wird auch die im Jahr 2003 vom Verein erstellte Wassertretanlage im Wappental. All diese ehrenamtlichen Tätigkeiten mit insgesamt 397 geleisteten Arbeitsstunden werden von der Gemeinde bezuschusst. Traditionspflege leistet der Verein seit Jahrzehnten beim Aufstellen und abbauen des Maibaumes.

Aber nicht nur die Erhaltung und Pflege von Brauchtum sind Programm der Wanderfreunde, auch werden das ganze Jahr über verschiedene Wegstrecken – vorwiegend in Oberschwaben – erwandert. Heuer sind acht Ausflüge geplant. Hinzu kommen diverse Stadtführungen. Einer der Höhepunkte ist der Ausflug nach Rottweil mit einem Besuch des Aussichtsturmes sein.

Orientierunghilfe für die Wanderwege in und um Aitrach bietet die Wanderkarte (Maßstab 1:25 000 und GPS-tauglich), die vor zehn Jahren neu heraus gegeben wurde. Auf ihr sind auch die fünf verschiedenen Wanderwege zusätzlich gekennzeichnet und beschrieben. Zudem sind an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet großformatige Übersichtskarten angebracht.

Die Aitracher Wanderkarte ist im Rathaus Aitrach, bei den örtlichen Kreditinstituten und auf dem Campingplatz erhältlich. Neben den Parkmöglichkeiten (am Beginn und am Ende der Wanderwege) wird auch auf verschiedene Freizeiteinrichtungen (Wassertretanlage, Badesee und Grillmöglichkeiten) hingewiesen. Und nicht zuletzt gibt es auch verschiedene Landgasthöfe und den Campingplatz.