Audi überschlägt sich nach Unfall

Überschlagen hat sich der Pkw einer Autofahrerin am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall auf der L 260 zwischen Aitrach und Aichstetten. Die 56 Jahre alte Audifahrerin war laut Polizeibericht in Richtung Aitrach unterwegs, als ihr ein 50-Jähriger in einem VW die Vorfahrt nahm. Dieser kam aus Richtung Lautrach und übersah den Audi, als er an der Einmündung auf die Landesstraße nach Aitrach fuhr. Er prallte gegen das Heck des Audi, der daraufhin in den Graben geschleudert wurde und sich dort überschlug. Die 56-jährige Lenkerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde nach der Unfallaufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auch der VW landete nach der Kollision im Graben - der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro. Die Wagen mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Die Landesstraße war währenddessen kurzzeitig gesperrt.