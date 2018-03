Arbeitskräftemangel kontra falsche Signale

Die Asylpolitik ist ein Thema von Landes-Innenminister Thomas Strobl (CDU) beim Gisoton-Seminar in Aitrach gewesen. Firmenchef Friedrich Gebhart hatte dazu nachgefragt. Der CDU-Politiker sprach zuvor über Verkehrsinfrastruktur und schnelles Internet.

Er habe einen Pakistani unbefristet beschäftigt, berichtete Gebhart dem Minister. Doch dann sei dessen Asylantrag abgelehnt worden, und er habe innerhalb von zwei Wochen gehen müssen. „Wir haben in diesen Mann investiert, er hat super gearbeitet, und wir finden keinen gleichwertigen Ersatz“, so der Gisoton-Chef. Er forderte, dass solche Gesichtspunkte bei der Entscheidung über den Asylantrag positiv berücksichtigt werden. Alles andere sei ein Fehler. „Wir haben dringenden Bedarf an Arbeitskräften, vom Ingenieursbereich bis zum einfachen Gabelstapler“, so Gebhart.

„Insel der Glückseligen“

Deutschland sei mit seiner sehr geringen Arbeitslosigkeit eine „Insel der Glückseligen“, holte Strobl bei der Antwort weiter aus. Aber es werde schon „große Anstrengungen und viel Geld“ kosten, die Asylberechtigten zu integrieren. Die Problematik der Nicht-Berechtigten dürfe daher nicht nur aus Unternehmersicht betrachtet werden. Wenn jemand „auf einer falschen Schiene“ ins Land komme, dürfe man das nicht achselzuckend hinnehmen. Das wäre „ein falsches Signal, das wir in die Welt senden“.

Strobl warb für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, das auch für einfache Arbeiter gilt. Voraussetzung dafür sei es aber, die nordafrikanischen Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Damit könne man die Lage in den Griff bekommen und die Kontrolle behalten. „Dazu gehört aber auch, die ohne Anrecht auf Asyl zurückzuschicken.“

So ganz mochte sich Gebhart mit dieser Ansicht nicht anfreunden und warb für eine . „Der Pakistani ist aber halt nun schon einmal dagewesen. Ein unbefristeter Arbeitsplatz ist doch die beste Integration.“

Für eine europäische Armee

Strobl sprach sich in Aitrach zudem für eine europäische Armee statt vielen nationalen Einheiten aus. „Eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik mit einer eigenen Sicherheitsoperative, die hervorragend ausgerüstet ist“, sei sein Wunsch. „Und ich hoffe, wir alle erleben das noch, so wie wir den Mauerfall erlebt haben.“ Siegfried Gebhart, Seniorchef von Gisoton, hatte dieses Thema angesprochen.

Ebenso wollte Siegfried Gebhart von Strobl wissen: „Werden Sie Minister unter Merkel oder bleiben Sie in Baden-Württemberg?“ „Ich werde bleiben und stehe in Berlin nicht zur Verfügung“, sprach Thomas Strobl Klartext. „Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich nicht nach Berlin fahren muss, sondern im schönen Baden-Württemberg bleiben kann.“

Ordentlich Geld für Verkehr

In seiner kurzen Rede ging der Innenminister und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl zunächst auf den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ein. Er begrüßte es, dass im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD „ordentlich Geld“ dafür vorgesehen sei. „Kein Land braucht das mehr als Baden-Württemberg als wirtschaftsstarkes Land, das viele Waren exportiert.“

Nun werde man als Landes-CDU auch darauf achten, „dass unser Verkehrsminister Winne Hermann das Geld auch rechtzeitig abholt“.

„Viel nach Baden-Württemberg holen“

Wichtig ist es nach Strobls Worten auch, den Ausbau der digitalen Infrastruktur im Gigabit-Bereich voranzutreiben. „In Berlin hat man mittlerweile begriffen, dass dies auch im ländlichen Raum dringend nötig ist.“ Im Koalitionsvertrag seien 12 Milliarden Euro dafür vorgesehen. „Wir müssen nun schauen, dass wir viel davon nach Baden-Württemberg holen.“ Das Land selbst stelle den Kreisen und Kommunen bereits einen dreistelligen Millionenbetrag für schnelles Internet zur Verfügung.

Strobl war mit anderthalbstündiger Verspätung in Aitrach angekommen. Er hatte im Stau auf der A8 gestanden. Als er eintraf, waren die meisten der 300 Teilnehmer des Gisoton-Seminars für die Baubranche schon gegangen. Kurzerhand war der Strobl-Auftritt daher von der großen Festhalle in deren Foyer verlegt worden. Der CDU-Politiker versprach Gebhart, den ausgefallenen längeren Besuch im kommenden Jahr nachzuholen.