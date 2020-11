Arbeiter verletzt sich bei Sturz in Aitrach leicht

Leichte Verletzungen hat ein 61-jähriger Arbeiter am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Aitrach erlitten. Wie die Polizei berichtet, verrichte der Mann Sanitärarbeiten im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes, das derzeit kernsaniert wird. Als der 61-Jährige einen Schritt neben den Dachbalken machte, brach der aus Bauschutt bestehende alte Boden durch. Der Arbeiter fiel etwa drei Meter in das darunterliegende Geschoss. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun ermittelt.