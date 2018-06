Aitracher Wehr hält Hauptversammlung ab

Über einige Neuerungen, diverse Einsätze und die Aus- und Fortbildung bei der Aitracher Wehr im vergangenen Jahr berichtete Kommandant Thomas Kreuzer bei der Jahreshauptversammlung. So tritt zu Beginn des Jahres auf Grund der Novellierung des Feuerwehrgesetzes eine neue Satzung in Kraft, die unter anderem zu einer besseren finanziellen Einsatzentschädigung führt. Auch beim Fuhrpark wird aufgestockt, hier wurde der Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeuges beschlossen.

Eine Steigerung gab es auch mit 41 Einsätzen im vergangenen Jahr, elf mehr als im vorangegangenen Jahr. Dazu kamen noch weitere Termine wie Gesamtübungen, Mittwochsausbildungen, Werkbesichtigungen, Maschinistenproben, Atemschutzstrecke sowie diverse Lehrgänge und Brandcontainer hinzu. Viel Arbeit für die insgesamt 51 aktiven Mitglieder der Aitracher Wehr, die sich, entgegen dem allgemeinen Trend über mangelnden Nachwuchs, in Aitrach keine Sorgen zu machen braucht. So wuchs die Zahl der Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr von 29 im Gründungsjahr 2007 auf aktuell 48, und bei der Kindergruppe tummeln sich mittlerweile insgesamt 24 Buben und Mädchen zwischen sechs und neun Jahren. Aber nicht nur die Nachwuchsschmiede funktioniert, auch zehn der Ehemaligen bringen sich weiterhin in die Gemeinschaft ein. Belohnt wurde das Engagement der Aktiven mit Beförderungen und Ehrungen (siehe Kasten). Bürgermeister Thomas Kellenberger und Kommandant Kreuzer überreichten Urkunden und Dienstgradabzeichen an sechzehn verdiente Wehrmänner.

Die Einsätze im vergangenen Jahr präsentierte Vizekommandant Christian Adam in Wort und Bild. Er schilderte die unterschiedlichen Aufgaben an verschiedenen Orten, mit Schwerpunkten auf der Autobahn, bei häufigen Sturmschäden und Hochwasser. Emotional war der Einsatz der Wehr bei einem Großbrand im September in Aitrach, bei der ein Wohnhaus brannte und die Familie innerhalb ein paar Stunden ohne Wohnung dastand.

Die Jugendfeuerwehr habe heuer ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem bunten Festabend in der Festhalle gefeiert, berichtete Leiter Simon Buchmann. Neben Feuerwehr-Technik zum Einsatz, Löschangriffe, technische Hilfeleistungen in der praktischen Ausbildung stehen als Ausgleich Sport, Spiel und Spaß sowie gemeinsame Ausflüge auf dem Programm der Truppe. Spiel und Praxis bilden auch die Schwerpunkte der Betreuungsarbeit von Martin Speckle und seinem Team in der Kindergruppe, die 2015 gegründet wurde.

Für all diese Aktivitäten, den Mut und die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr verteilte Gemeindechef Thomas Kellenberger großes Lob und unterstrich die Hilfe der Gemeinde zur Unterstützung der Wehr. Dazu zähle eine vernünftige Ausstattung wie die Beschaffung eines neuen zeitgemäßen Fahrzeuges, deren Kosten (65 000 Euro) ohne Zuschüsse betrage, und auch die neue Satzung trage einiges mit der Erhöhung des Ausfallgeldes, der Wertschätzung von Funktionsträgern sowie zusätzlichen Versicherungsbeiträgen bei. Das Schlusswort hatte Erich Jehle, der sichtlich gerührt vom Einsatz beim Großbrand war: „Wir vergessen das nicht und sind stolz auf die Aitracher Wehr.”

Bürgermeister Thomas Kellenberger und Kommandant Thomas Kreuzer übergaben Urkunden und Schulterklappen.

Beförderungen:

Zum Feuerwehrmann: Joachim Zeh,

Zum Oberfeuerwehrmann: Daniel Buchmann, Andreas Bückle, Tobias Gleinser, Peter Meschenmoser, Dominik Simmling, Frank Wiedmann und Armin Nowotny.

Zum Hauptfeuerwehrmann: Gerhard Sepp, Jürgen Dorn und Sepp Knittel.

Zum Oberlöschmeister: Albert Schiele.

Ehrungen:

Rudi Geromiller (40 Jahre Mitglied), Karl Berger (25 Jahre Fähnrich), für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft Detlef Sepp und Thomas Eisele. (olas)