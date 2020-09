Aitracher Wasserversorgung wird zertifiziert

Die interkommunale Zusammenarbeit bei der Wasserversorgung zwischen der Stadt Memmingen (Bayern) und der Gemeinde Aitrach (Baden-Württemberg) ist mit der Übergabe einer Zertifizierungsurkunde am Aitracher Rathaus besiegelt worden. Das teilt die Gemeindeverwaltung Aitrach jetzt mit.

Robert Scherer und Thomas Anders, die Geschäftsführer der jeweiligen Landesgruppen der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., übergaben die Urkunde an Aitrachs Bürgermeister Thomas Kellenberger und Gemeindekämmerer Johannes Simmler im Beisein von Marcus Geske (Stadtwerke Memmingen) und Johannes Hasel (Bauhofleiter Aitrach).

Robert Scherer und Thomas Anders erinnerten an die Verantwortung der Gemeinden bei der Versorgung mit Trinkwasser und die Erfüllung von gesetzlichen Anforderungen, die kleineren Gemeinden immer schwerer falle. Allein schon die Sicherstellung einer Rund-um-Bereitschaft stelle kleinere Gemeinden vor finanzielle und personelle Herausforderungen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, habe Aitrach schon 2012 nach Lösungen mit der Stadt Memmingen für eines Bereitschaftsdienstes angefragt und dies 2017 im Rahmen einer Unterstützung zur Technischen Betriebsführung erweitert und die Stadtwerke schließlich ab 2020 mit der vollumfänglichen Betriebsführung beauftragt. Im Rahmen der Zertifizierung werde der Gemeinde Aitrach bestätigt, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und Organisation von Wasserversorgungsunternehmen erfüllt werden, alle Arbeiten am Rohrnetz und an den Versorgungsanlagen nach den Regeln der Technik erfolgen und die Belange der Unfallverhütung gebührend berücksichtigt werden.

Die Gemeinde komme so ihrer Organisationsverantwortung zum Wohle ihrer Bürger nach. Wichtig dabei sei, dass Netzeigentum und Budgethoheit in der Gemeinde verblieben. Dies sei eine gute Zusammenarbeit, bestätigte Gemeindechef Thomas Kellenberger und eine Werbung für Aitrach. Man habe einen ganz anderen Level bei der Wasserversorgung erreicht und habe länderübergreifend eine bessere technische Unterstützung erreicht. Die Wasserversorgung werde nicht wirklich teurer, da der Aufwand aufgrund der Anforderungen ohnehin gestiegen sei und so Synergieeffekte genutzt werden könnten.

Die unkomplizierte, gute Zusammenarbeit von Memmingen und Aitrach lobten Marcus Geske, Johannes Simmler und Johannes Hasel. Der Kämmerer bezifferte die Kosten mit etwa fünf Cent je Kubikmeter. Mit weiteren Gebührenanpassungen sei aufgrund von Unterhaltungsmaßnahmen der in die Jahre gekommenen Infrastruktur zwar zu rechnen, die würden aber so oder so anfallen.