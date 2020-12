Aitracher Sühnekreuz an neuen Standort versetzt

Sprunghaft angestiegen ist die Zahl der Menschen, die im Bodenseekreis in den vergangenen Tagen seit Heiligabend an oder mit einer Coronavirus-Infektion verstorben sind: Sieben Todesfälle vermeldete das Landratsamt Bodenseekreis am Sonntag um 13.30 Uhr auf seiner Webseite. Seit Ausbruch der Pandemie im März erhöhte sich die Gesamtzahl der Opfer damit in nur vier Tagen von 22 auf 29. Landratsamtssprecher Robert Schwarz: „Diese Zahlen sind die Auswirkung der landesweit nach oben geschnellten Infektionszahlen vor etwa zwei Wochen.