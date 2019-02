Aitracher Narren feiern die 60er-Jahre

„Fasnet of 69” lautet heuer das Motto der Aitracher Fasnet. Passend zum 50-Jahr-Jubiläum der Narrenzunft wird die wilde und bunte Zeit der 1960er-Jahre thematisiert. Passend hierzu werden Blumenkinder, Punker, Rocker und Hippies auflaufen.

Auch in dieser langen Fasnetssaison folgen die Verantwortlichen um Zunftmeister Wolfgang Halder den traditionellen Inhalten. Begonnen haben die Festlichkeiten mit einer Ausstellung zum 50. Geburtstag im Rathaus, die noch bis zum 5. März besucht werden kann. Es folgte ein Festabend, bei dem den Besuchern auch schon mal ein Vorgeschmack auf die Veranstaltungen zum Fasnetwochenende präsentiert wurde, denn da steuert die Närrische Zeit ihren Höhepunkten in der Illertalgemeinde entgegen.

Der Startschuss dazu erfolgt am Gumpigen Donnerstag, 28. Februar, um 20 Uhr beim traditionellen Weiberball mit einem tollen Programm sowie Live-Musik mit der Band Effekt. Am Rußigen Freitag werden Bürgermeister und Gemeinderäte um 18 Uhr aus dem Rathaus vertrieben und die Schlüssel an die Narren übergeben. Nach dem Maibaumaufstellen geht’s dann per Fackelzug in die Festhalle, wo die Oberen unter anderem mal anständig derbleckt werden.

Am Fasnetsamstag kommt es zum großen Freundschaftstreffen des Alemannischen Narrenringes in der Gemeinde. Um 13.30 Uhr startet der bunte Umzug mit mehr als 5000 Hästrägern und Musikkapellen von 42 Zünften de Region Allgäu/Bodensee/Oberschwaben sowie den traditionellen fantasievollen heimischen Fußgruppen, mittlerweile ein Markenzeichen der Aitracher Fasnet. Ab 20 Uhr lockt abends der Zunftball mit buntem Programm und der Band Effekt in die Festhalle.

Die Geburtstagsparty steigt am Sonntag bereits um 18 Uhr. Da sind alle bei freien Eintritt zum Jubiläum eingeladen, mit Musik von DJ Walter Notz und der Allgaier Urband.

Weiter geht’s mit der Party von Hitradio RT1 mit DJ Wettermaxe Maxi Auer, die am Rosenmontag in der Festhalle für die Jugend und Junggebliebene ab 19.30 Uhr (Einlass) über die Bühne geht.

Zum Ausklang am Fasnetsdienstag kommen die Kinder auf ihre Kosten: Der Fanfarenzug Aitrach lockt mit buntem, lustigem Programm ab 13.30 Uhr Groß und Klein in die Festhalle. Und richtig rund und gar nicht wehmütig geht’s schließlich zum Ausklang der närrischen Saison beim Kehraus zu. Da können die Besucher ab 18.45 Uhr nochmal die außergewöhnlich dekorierte Halle genießen und Programmhöhepunkte sowie die spektakuläre Fasnetsbeerdigung erleben. Dazu spielt dann nochmals die Band Effekt auf.