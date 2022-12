Aitracher Narren bereit für die kommende Fasnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Maskenausgaben der Aitracher Maskengruppen schworen die Gruppenführer ihre Hästräger auf die bevorstehende fünfte Jahreszeit ein. Den Anfang machten die Kellaweible am 11.Dezember im Treff des TSV Aitrach. Nach einem Rückblick auf die Aktivitäten aus den letzten zwei Corona-Fasneten durch Gruppenführer Günter Freudenthal wurden organisatorische Themen rund um Umzüge, Busbeitrag und eigene Ballveranstaltungen besprochen.

Das Highlight des Nachmittags war die Aufnahme von zwei neuen Mitgliedern auf der Ersatzliste und zwei Jugendlichen, die zuvor als Kinder an den Umzügen teilgenommen hatten und nun eine eigene Maske erhalten. Somit bestehen die Kella in der Saison 22/23 aus elf Kinder, acht Jugendmasken und 50 erwachsenen Maskenträgern. Die 69-köpfige Gruppe feiert übrigens 2023 ihr 40-jähriges Bestehen.

Auch bei den Roiweible ging es am Freitagabend, 16. Dezember, im vollbesetzten Treff zunächst um organisatorische und administrative Dinge. Der Roiweible-Ausschuss rund um die neue Gruppenführerin Eva Reich informierte über Änderungen im Gremium und veränderte Zuständigkeiten. Ordnung müsse eben sein, darauf wies auch Christian Zimmermann als 1. Präsident der Narrenzunft hin, als er in seinem Wortbeitrag unter anderem die Erwartungshaltung des Präsidiums zu Arbeitsdiensten anriss. Nach teils kritischen Tönen beschwor er die Kameradschaft, die nötig sei um die Aitracher Fasnet mit Spaß zu betreiben.

Zuwachs gab es auch bei den Roiweible durch die Schaffung drei neuer Masken in der Werkstatt von Ernst Bendel in Haidgau. Alle herangewachsenen Jugendlichen konnten mit Masken versorgt werden. Nach einer kurzweiligen Narrentaufe wurde von den neuen Mitgliedern mit viel Unterstützung der restlichen Anwesenden das Roiweible-Lied gesungen und die Versammlung geschlossen. Das anschließende Beisammensein zog sich bis in die frühen Morgenstunden. Die Gründungs-Gruppe der Narrenzunft verzeichnet damit mittlerweile 122 Erwachsene, sechs Jugendmasken und 33 Kinder. Nicht nur die Maskengruppen sind nun bestens für die kommende Saison gerüstet.

Auch der Zunftrat, die Teenie- und Prinzengarde scharren bereits mit den Hufen. Die Tanzgruppen von klein bis groß, beispielsweise die TANGarde oder die Dancing Kids, setzen bei ihren Trainings den Feinschliff an. Gefeiert wird in Aitrach vom Weiberball bis zum Kehraus, der Fasnetsamstag mit Narrensprung und Zunftball bilden den Höhepunkt.