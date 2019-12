Aitracher Gospelchor verzaubert die Zuhörer

- Einen musikalischen Dank für den Weg durch das Jahr brachte der Aitracher Gospelchor den Besuchern in der bis zum letzten Platz gefüllten Pfarrkirche St. Gordian Epimachus.

In der etwa zweistündigen Veranstaltung präsentierten die etwa 40 Sänger mit ihren musikalischen Begleitern im Chorraum einen musikalischen Rückblick auf das vergangene Konzertjahr. Neben traditionellen und modernen Gospels und Spirituals stimmten besinnliche aber auch mitreißende Melodien wie das afrikanische Lied Thula Sizwe auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Gemeinsam mit den Solisten, den Dirigenten Birgit Werner, Tanja Scheuch und Thomas Eisele sowie der Begleitband spannten sie einen abwechslungsreichen, sowohl gesanglichen als auch instrumentalen, Bogen ihrer eindrucksvollen, musikalischen Begabungen. Ein Ohrenschmaus sowie ein Wohlgefühl für die Besucher war das ansprechende Ambiente des Gotteshauses, ein idealer Ort für diese Veranstaltung.

Gospels und Spirituals bildeten den Auftakt zum abendlichen Konzert mit eindrucksvollen Soloauftritten von Andrea Baumgärtner (Good News), Susanne Kaynak (Give me that old time religion), Peter Barensteiner (I’m not forgotten), dem Duo Sara-Maria Lappich & Herbert Schäffeler (The book of love) und natürlich durfte auch „Oh happy day“ nicht fehlen, vorgetragen von Huga Seitz & Claus Dieng. Ein Weihnachtskomplet mit Klassikern wie „Gloria in exelsis Deo“, „A star is shining tonight“ und „That’s Christmas to me“, mit den Solistinnen Birgit Werner und Karin Gregg stimmte auf die kommenden, besinnlichen Tage ein.

Zum Abschluss wurde es nochmal so richtig mitreißend. Mit dem Klassiker „Music“ zum Abschluss des Konzertes bewiesen Chor, Dirigentin Tanja Scheuch und die Musiker Thomas Eisele (Piano), Thomas Hertel (Bass), Martin Speckle (Schlagzeug) und Wolfgang Heinl (E-Gitarre) ihre gesangliche und musikalische Virtualität. Und nach dem Applaus des Publikums kamen sie auch um eine Zugabe nicht herum. Als Dankeschön „für die treuen Fans“ boten sie noch „Allways remember Jesus“ und „Good is good“ zum Abschied.

Die Spenden für dieses Konzert gehen an bedürftige Menschen in Leutkirch, Aitrach und Aichstetten. Unterstützt wird auch das Projekt „Sinai“ in Indien. Der 2017 von der Aitracher Lehrerin Elisabeth Häring und ihrer Familie gegründete Verein hat dort eine Schule errichtet. Gelegenheit zum Spenden gibt es auch am kommenden Sonntag, 15. Dezember, in der Dreifaltigkeitskirche in Leutkirch, dort tritt der Aitracher Gospelchor ab 19 Uhr auf.