Aitracher Gemeinderat konstituiert

Wer übernimmt welche Aufgaben in den nächsten fünf Jahren im neu gewählten Aitracher Gemeinderat? Darüber wurde in der konstituierenden Sitzung des Gremiums informiert und abgestimmt. Zur Wahl waren heuer insgesamt 25 Bewerber von vier verschiedenen Listen angetreten, von denen vier Frauen und acht Männer aus Aitrach und Mooshausen künftig die Geschicke der Illertalgemeinde lenken und mitgestalten.

Die CDU ist mit fünf Sitzen im Gremium vertreten, die Freie Liste Aitrach (FLA) mit vier, die SPD mit zwei und die FDP mit einem Sitz. Neben der Verpflichtung der neuen und wieder gewählten Gemeinderatsmitglieder stand zum einen die Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters auf dem umfangreichen Abendprogramm, zum anderen wurden personelle Positionen zu unterschiedlichen Ausschüssen, Arbeitskreisen und Verbänden besetzt.

Bürgermeister Thomas Kellenberger verpflichtete die Ratsmitglieder und vollzog das gemeinsame Gelöbnis mit Handschlag und Urkundenübergabe. Danach richtete er persönliche Worte an die Gewählten: „Sie entscheiden ab heute für Aitrach“ und gab einen Ausblick auf die schon begonnenen und kommenden Aufgaben für die Entwicklungen in der Gemeinde. Dazu nannte er verschiedene Schwerpunkte: Die Gemeinde wächst, in den vergangenen Jahre wurden über 250 Einwohner hinzugewonnen ebenso stieg die Zahl der Arbeitsplätze um 200. Dies bedeute, dass mehr Wohn- und Gewerbeflächen geschaffen werden müsse – kein leichtes Unterfangen, da Aitrach in der räumlichen Entwicklung eingeschränkt ist.

Eine weitere riesige Aufgabe gibt es in der Entwicklung des Breitbandausbaus, den man heuer mit über 1,3 Millionen Euro angeschoben hat. Auch dem Zuwachs und der Entwicklung sowie der Betreuung der Jugend wird Rechnung getragen: In den nächsten drei Jahren wird das 3,5 Millionen-Projekt zum neuen Raumkonzept der Grundschule mit zwei Kindergartenräumlichkeiten verwirklicht, verbunden mit verbesserten Betreuungsangeboten. Für deren sichere Beförderung werden 80 000 Euro für einen neuen Schulbus eingestellt. Eine laufende große Aufgabe ist den Erhalt der Infrastruktur im Gemeindegebiet. Hierfür werden vor allem wegen der notwendigen Sanierung der Kanäle derzeit 1,2 Millionen im Haushalt eingestellt. Ein Schwerpunkt wird dabei die Hermann-Krum-Straße im Gewerbegebiet Ferthofen mit einem der ältesten Kanäle sein. Auch für in der Vergangenheit teilweise verschobenen Brückensanierungen habe man 210 000 Euro eingestellt und die diesjährige Straßensanierung mit 250 000 Euro im Bereich Rotengrund wurde bereits beschlossen. Geplant ist auch der Einbau eines Aufzuges für das Rathaus, der mit 180 000 Euro eingeplant ist. Weitere wichtige Projekte sind unter anderem die Verwirklichung des Freizeitangebotes mit dem Badesee, die Einrichtung der Gedenkstätte für Sternenkinder auf dem Friedhof, soziale Projekte wie die Flüchtlingsbetreuung und Sozialarbeit sowie diverse Projekte mit Vereinen für die Dorfgemeinschaft.