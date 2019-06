Aitracher Friedhof wird besser beleuchtet

- Eine bessere Beleuchtung erhält der Aitracher Friedhof. Dies beschloss der Aitracher Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung.

Der neue Friedhofsteil hinter der Kirche ist derzeit nur von einer Lampe und zwei kleineren Pollerleuchten beleuchtet. Als unzureichend und daher auch als zu gefährlich beschrieb Pfarrer Ernst-Christof Geil den momentanen Zustand dem Aitracher Gemeinderat. Gerade bei Abschieds- und Rosenkranzgebeten, die in der Regel am Vorabend einer Beerdigung stattfinden, sei in den Wintermonaten der steile Übergang vom alten in den neuen Friedhofsteil zur Aussegnungshalle schlecht ausgeleuchtet, so der Ortspfarrer.

Für die Baumaßnahme, die vom Bauhof der Gemeinde im Herbst durchgeführt wird, sind Kosten von 3150 Euro kalkuliert.