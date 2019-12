Aitracher feiern ihren Weihnachtsmarkt

Ein paar Stunden in die vorweihnachtliche Stimmung eintauchen. Dieses von der Gemeinde Aitrach organisierte Angebot nutzten zahlreiche Besucher am wöchentlich stattfindenden Markttag.

Zu den im Pfarrhof aufgestellten neun Marktständen bauten heimische Vereine und Institutionen sowie auswärtige Aussteller zusätzlich in der Schulstraße ihre Buden auf und schufen damit ein anheimelndes überschaubares Ensemble.

Klein aber fein war der Markt in der Aitracher Ortsmitte, zu dem sich auch die Aitracher Vereine einbrachten: Mitglieder des Musikvereins, des Fanfarenzuges und die Alphornbläser unterhielten mit weihnachtlichen Weisen, die Kinder des Kindergartens eröffneten den Markt mit Liedern der Weihnachtsbäckerei und die Rotkreuzler vom Ortsverein führten eine Verbandskasten-Auffüllaktion durch. Auch die Narrenzunft sowie der Sportverein waren involviert, boten Gaumenfreuden wie Punsch, Glühwein, Liköre, Honigschnaps, süße Waffeln und leckere Brotzeiten an.

Angeboten wurden auch vielfältige Geschenkideen wie Weihnachtschmuck, Strickwaren, Bekleidung, Modeschmuck, Metalldekorationen, Holzarbeiten sowie Kerzen und Imkereiartikel. Am „Kunst-auf-Glas”-Stand konnten sich die Besucher Gläser gravieren lassen oder an einen Stickservice vor Ort auch auf ihre mitgebrachten Textilien verschönern. Und wie es sich für einen Weihnachtsmarkt gehört, durfte natürlich auch zum Höhepunkt der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht nicht fehlen.

Auf dessen Auftritt warteten die zahlreichen kleinen Besucher bereits sehnsüchtig. Der rot bemantelte Himmelsbote belohnte die Kinder und verteilte leckere gebackene Nikoläuse. Ständig umringt von einer Kinderschar sorgte er mit seinem Auftritt für weihnachtliche, stimmungsvolle Wohlfühlatmosphäre.

Aitrachs Hauptamtsleiter Roland Neumaier zeigte sich zufrieden über den Markt in der Illertalgemeinde. Die Atmosphäre und das Ambiente stimme und werde von der Bevölkerung begeistert angenommen. Nicht ganz so glücklich war der Organisator darüber, dass teilweise immer noch Plastikgeschirr zum Einsatz kam und dass zum Schutz des Weihnachtsmarktes und der Besucher am Markteingang Betonquader aufgestellt werden mussten.