Aitrach wird bunt

- Komplett erneuert werden die Beete auf insgesamt 230 Quadratmetern Fläche entlang der Aitracher Ortsdurchfahrt. Die Maßnahme soll noch vor Ostern erldeigt werden, beschloss nun der Gemeinderat.

Die Beete um das alte Rathaus und der Umgebung sind teilweise in sehr schlechten Zustand. Daher soll nicht nur der Boden ausgetauscht werden, auch über die künftige Bepflanzung habe man sich Gedanken gemacht. Dabei ist man bemüht, Lebensräume für Insekten zu schaffen, berücksichtigt wird aber auch gleichzeitig der optische Aspekt hinsichtlich der Verkehrsgegebenheiten an der Hauptstraße.

Rudi Patzelt, der Grünanlagenprofi des Gemeindebauhofes, zeigte dem Gremium die unterschiedlichen Bepflanzungsmöglichen im Bild auf. Dies geschieht mit einer Staudenbepflanzung, aber auch mit Blumen, beispielsweise mit Tulpen oder Narzissen, die an die Jahreszeiten angepasst sind und jedes Jahr wiederkommen.

Damit dies alles problemlos gedeihen kann, wird hierfür der Boden ausgetauscht. Der neue 40 Zentimeter hohe Bodenaufbau besteht dann aus zirka 30 Zentimetern Wandkies und aus einer zehn Zentimeter hohen Schotterabdeckung. Dadurch soll eine nährstoffarme Vegetationsschicht geschaffen werden, ideale Bedingungen für Staudengewächse, so Patzelt. Hinzu komme, dass durch den nährstoffarmen Untergrund die Ausbreitung von Unkräutern reduziert werde. Was auch die Unterhaltsarbeiten an den Beeten durch den Bauhof erleichtern und reduzieren werde.

In den vergangenen Jahren wurden die Beete freiwillig von Mitgliedern des heimischen Gartenbauvereins betreut. Die nächsten Jahre geht die Betreuung von den Blumenbeetpaten an die Gemeindearbeiter über. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 16 000 Euro, davon etwa 6000 interne Kosten vom Bauhof sowie 10 000 Euro für Material-, Pflanz- und Maschinenkosten.