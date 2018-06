Aitrach will Bahnhofvorplatz verschönern

Die Gemeinde Aitrach möchte den Vorplatz am Bahnhof Marstetten-Aitrach erwerben und anschließend umgestalten. Bereits in den 1990er-Jahren, als das Bahnhofsgebäude in Privatbesitz überging, wurde bereits im Rahmen eines städtebaulichen Rahmenplanes eine gestalterische Aufwertung als Zielvorgabe formuliert. Der bis heute unbefestigte Platz vor dem Bahngelände diente schon damals als „Park-and-ride-Platz”, auf dem Pendler, die die Bahn nutzten, ihre Fahrzeuge und Fahrräder abstellten.

Angedacht war schon damals die Errichtung einer Bushaltestelle sowie Parkplätze für Bahn und Bus. Nachdem derzeit die Elektrifizierung der Bahnstrecke erfolgt, will die Gemeinde nach deren Abschluss erneut eine ansprechende Gestaltung des nicht gerade einladenden Areals erreichen und nahm daher konkrete Gespräche mit der Deutschen Bahn auf. Diese verliefen erfolgreich, so dass die Gemeinde das entsprechende Grundstück erwerben kann.

Mit der Verwirklichung des Projektes muss man jedoch noch auf das Okay des Eisenbahnbundesamtes zur Freistellung von Bahnbetriebszwecken warten. Erst wenn die Fläche nicht mehr für die Arbeiten für die Elektrifizierung benötigt wird und nur als öffentliche Gemeinbedarfsfläche (wie Parkplätze und Wartehäuschen) genutzt wird, kann man die Umgestaltung in Angriff nehmen. Das dürfte noch einige Zeit dauern, gleichwohl eröffnet sich für die Gemeinde eine Chance zur Umgestaltung, daher wurden im Haushaltsentwurf für das Jahr 2020 schon entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen. (olas)