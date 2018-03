Aitrach und die Antike

Themen der Antike haben in diesem Jahr den Narrensprung in Aitrach geprägt. Getreu dem Motto „Rom, Ägypten, Griechenland – Antike in der Narrenhand“ sorgten über 3200 Mitwirkende in 77 Gruppen wieder für Hochstimmung beim zweieinhalbstündigen Umzug am Samstag

Hästräger von 40 Vereinen aus der alemannischen Fasnet, dem bayerischen Fasching, Prinzenpaare und Gardemädchen, Musikgruppen wie Lumpenkapellen, Fanfarenzüge, Schalmeien und Blaskapellen begeisterten über 9000 Besucher. Höhepunkte und absolute Hingucker beim Aitracher Gaudiwurm waren auch heuer wieder die heimischen Fußgruppen und Wagenbauer, welche sowohl die Antike als auch aktuelle politische Themen der Gegenwart in Stadt und Land bunt und fantasievoll präsentieren. Diese Gruppen haben sich seit vielen Jahren im närrischen Treiben der heimischen Narrenzunft etabliert und leisten einen erheblichen Beitrag zur typischen Aitracher Dorffasnet. Liebevoll gestaltete Kostüme, die auf den Punkt das jährlich wechselnde Motto darstellen, dazu die entsprechende Mimik und Gestik der Darsteller waren Höhepunkte.

Olympia ein Thema

Unter anderem als Göttinnen präsentierten sich die Bannwaldfrauen, und Gruber und Freunde führten ein Kamel von Ägypten nach Aitrach. Mitglieder der Tanzschule Nadansja verkörperten die gesamte Antike mit „Götter, Druiden, Römer, Griechen und Gallier“, und die Kartenfrauen Löwen retteten die antiken Honigbienen und den Honigschnaps bis nach Aitrach. Das Thema Olympia brachten die „Närrischen Ruheständler“ und der „Förderverein der glückseligen Fasnet“ aufs Tapet . Pyramiden waren auch allgegenwärtig bei den Maskengruppen. Angefeuert von den Zuschauern liefen die Pyramidenbauer zu Höchstform auf, wie unter anderem die Stabhochspringer aus Brochenzell oder die Gruppe der „Lachenden Kuh Isny“ mit spektakulären Rauchzeichen.

Fast jede Maskengruppe gab sich sportbegeistert, das bewiesen auch die Gardeformationen, welche die Wagen der Prinzenpaare begleiteten. An der Prominentenbühne kamen sie ohne Gardetanz nicht vorbei. Sie heizten die Stimmung unter den Zuschauern an und brachten die Menge zum Klatschen, Schunkeln, Tanzen und Singen. Die Kleinsten spekulierten auf die süßen Gaben, die von den Umzugsteilnehmern massenhaft verteilt wurden. Als vorteilhaft erwies sich dabei entsprechendes Fasnetoutfit, das zur Spendenfreudigkeit der Maskenträger beitrug. Etwas risikoreicher, dafür mit mehr Aktion, verlief der Nachmittag für wagemutige Teenager, die sich den Masken in den Weg stellten. Sie wurden als Beute mitgeführt, mitgetragen oder landeten und kreiselten im Kretten der Tannheimer Daaschoraweibla. Die geografische Lage von Aitrach zu bayerisch Schwaben beschert Aitrach diese vielfältige abwechslungsreiche Mischung aus Fasnet, Fasching und Karneval.

Zum Auftakt des Fasnetsamstages trafen sich alle Vertreter der Narrenzünfte sowie geladene Gäste beim Zunftmeisterempfang in der geschmückten Festhalle. Zunftmeister Wolfgang Halder führte durch das abwechslungsreiche Programm, bei dem die heimische Lumpenkapelle, der Pharaonenchor des Gemeinderates „Wie eine Fata Morgana“ und eine Band mit der fantastischen Sängerin Julia Huber mit dem vielumjubelten „Hallelujah“ mit Musik, Gesang und Tanz zur guten Stimmung beitrugen.Das Prinzenpaar Lisi und Andi verteilte Orden und Bussi, und die Teeniegarde präsentierte ihren Gardetanz.

Natürlich bekamen auch die geladenen Politiker ihr Fett weg. So mussten Leutkirchs Bürgermeisterin Christina Schnitzler und Memmingens Stadtoberhaupt Manfred Schilder die Narrentaufe vom Aitracher Zunftmeister über sich ergehen lassen und einen Apfel per Mund aus der Wasserschüssel fischen; und im Hinblick auf die geplante Ikea-Ansiedlung in Memmingen als Eignungstest galt es ein Regal zusammenschrauben. Mit der Erkenntnis, dass dies gar nicht so einfach sei, sodass einige Memminger Zunftmitglieder ihrem OB beim Selbstaufbau unterstützen mussten.

Erfolgreicher verlief dagegen eine Verkaufsaktion der Leutkircher Bürgermeisterin, die mit einem Bauchladen voll Waren immerhin 50 Euro einnahm. Unterhaltsam auch der Beitrag, bei dem Aitrachs noch amtierende Deutsche Hutkönigin Janine Halder die Kandidatinnen für ihre Nachfolgerin vorstellte, „die natürlich nur aus Aitrach kommen kann“. Die Bürgermeister von Lindenberg und Aitrach sowie das Hallenpublikum votierten für Elisabeth, der diesjährigen Aitracher Prinzessin.

