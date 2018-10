„Aitrach-See“ wurde schon fleißig genutzt

- „Seitens der Gemeinde wurde der ,Aitrach-See’ dieses Jahr noch nicht in Betrieb genommen“, so die Aussage von Bürgermeister Thomas Kellenberger zum Stand der Dinge in Sachen Badesee am ehemaligen Kiesabbaugebiet am Rande von Aitrach.

Zum einen habe bis zum Frühjahr noch in Teilbereichen des Areals noch Kiesabbau stattgefunden, zum anderen hätten noch Liegewiese und Parkplätze angelegt, sowie die Beschilderung endgültig hergestellt werden müssen. Auch die Toilettenanlage habe erst gestellt werden müssen, um ein ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten zu können. Gleichwohl hatten trotzdem schon viele Besucher den See für sich entdeckt – und zwar von Jung bis Alt.

Man sah Jugendliche, die beim Baden waren, ebenso Familien, die bereits am Sonntagmorgen mit Sonnenschirm und weiteren Freizeit-Utensilien den lang anhaltenden Sommer zur Abkühlung und Erholung nutzten. Wegen der fehlenden Parkplätze wurden diesen Sommer allerdings noch oft die Durchfahrt-Verboten-Schilder am Galgenbergweg nicht beachtet und vor dem Zugang hinunter zum See geparkt.

Ab nächstem Jahr stehen dann die offiziellen Parkplätze zur Verfügung, die über das Gewerbegebiet An der Chaussee angefahren werden müssen und auch ausgeschildert sind, sodass dann die Verstöße auch kontrolliert und geahndet werden. Denn der Fußweg von den offiziellen Parkplätzen ist dann auch nicht weiter entfernt. Im kommenden Frühjahr werde der See dann offiziell von der Gemeinde freigegeben, so Kellenberger.