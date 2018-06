Aitrach muss viel Geld in die Hand nehmen

Auf geringes Interesse seitens der Bürgerschaft ist die jüngste Gemeinderatssitzung im Aitracher Rathaus nach der Sommerpause gestoßen. Vor leeren Zuschauerplätzen diskutierten die Räte Themen, die sich in den vergangenen Wochen in der Illertalgemeinde angesammelt hatten.

Dargestellt und erörtert wurden diese von Bürgermeister Thomas Kellenberger, Hauptamtsleiter Roland Neumaier und Gemeindekämmerer Johannes Simmler. Neben Baugesuchen privater, gewerblicher und gemeindlicher Bauherren wurde die finanzielle Situation der Gemeinde für das Jahr 2014 dargestellt, sowie die Entwicklung des laufenden Jahres.

Besser als geplant stellt sich die finanzielle Situation in der Gemeinde für das Rechnungsjahr 2014 im Gesamthaushalt von 6,87 Millionen Euro dar. Aufgrund der guten Wirtschaftslage stiegen die Mehreinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer um 660 000 Euro, und auch die Prognose für das laufende Jahr fällt laut Kämmerer Simmler mit 330 000 Euro Mehreinnahmen positiv aus.

Dies werde jedoch zu einem nicht geringen Teil von den künftigen Kosten für die Bahnübergangsmaßnahmen aufgefressen, für die man 271000 Euro in die Hand nehmen muss – dies sei das große Sorgenkind im Haushalt 2015. Die größten finanziellen Brocken ergaben sich im abgelaufenen Jahr im Vermögenshaushalt.

Hier wurden Investitionsschwerpunkte bei der Ersatzbeschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges LF20-16 von 210 000 Euro sowie die Erschließungskosten beim Baugebiet „An der Kirche“ (380 000 Euro) aufgebracht und das neue Kommunalfahrzeug für den Bauhof schlug mit insgesamt knapp 140 000 Euro zu Buche. Insgesamt sei das alles finanziell erfolgreich gelaufen, stellte auch Gemeindechef Kellenberger fest und sprach von einer momentanen Null-Verschuldung der Gemeinde.

In den nächsten Jahren werde man jedoch viel Geld in die Infrastruktur stecken müssen, in Anbetracht zukünftiger Belastungen bei Brückensanierungen, Breitbandausbau, Bahnübergangsmaßnahmen (fünf Übergänge), diversen Tiefbauarbeiten in Mooshausen und Aitrach sowie Straßensanierungsarbeiten und Hochwasserschutz und Umbaumaßnahmen an der Schule.