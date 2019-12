Aitrach lädt zum zweiten Weihnachtsmarkt

Die Gemeinde Aitrach veranstaltet am Mittwoch, 11. Dezember, im Rahmen des Wochenmarkts (ab 12 Uhr) zum zweiten Mal einen Weihnachtsmarkt. Am Alten Pfarrhof an der Schulstraße werden 23 Weihnachts- und Wochenmarktaussteller ihre vielfältigen Waren anbieten. Der Weihnachtsmarkt öffnet um 16 Uhr sorgt und für vorweihnachtliche Stimmung. Höhepunkt und Publikumsmagnet für die Kinder dürfte gegen 17.30 Uhr wieder der Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht sein. Die Aitracher Musikapelle, die Aitracher Alphornbläser und eine Kindergartengruppe unterhalten die Besucher musikalisch.

Geschenkideen und Aktionen

Auf dem vorweihnachtlichen Markt werden neben den neun bestehenden Marktständen weitere 14 Aussteller hinzukommen und mit ihren Warenangeboten für eine weihnachtliche, stimmungsvolle Atmosphäre und viele Geschenkideen sorgen. Feil geboten werden neben Punsch, Glühwein, Liköre, Honigschnaps und leckeren Brotzeiten auch Weihnachtschmuck, Strickwaren, Bekleidung, Modeschmuck, Metalldekorationen, Holzarbeiten sowie Kerzen und Imkereiartikel. Die Besucher haben die Möglichkeit am „Kunst-auf-Glas“-Stand Gläser oder Ähnliches gravieren zu lassen oder einen Stickservice vor Ort – auch auf ihre mitgebrachten Textilien – zu nutzen. Des Weiteren bietet der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder eine Verbandkasten-Auffüllaktion an.

Der Wochenmarkt, der im September 2018 eröffnet wurde, ist mittlerweile gut bei der Bevölkerung angekommen, und nach dem überaus erfolgreichen ersten Weihnachtsmarkt gibt es heuer die zweite Auflage. Auch für das nächste Jahr ist bereits ein Markt geplant.