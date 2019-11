Aitrach bekommt weitere Hundetoiletten

Die Gemeinde Aitrach lässt zusätzliche Hundetoiletten aufstellen. Die Beschaffung der neuen Tonnen für die Entsorgung von Hundekot genehmigte der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung.

Zur Auswahl wurden zwei Modelle präsentiert, die der Rat bereits bei einer vorausgegangenen Sitzung favorisiert hatte. Dabei wurde auch beschlossen, die momentan aufgestellten Hundetoiletten auf Aitracher Gemarkung künftig um drei weitere in Mooshausen aufzustocken. Die drei zusätzlichen Hundekot-Tonnen werden nach dem Campingplatz Richtung Mooshausen sowie in Mooshausen am Eingang zur Riedhofstraße und im Kronwinkler Weg installiert.

Hundetoiletten wurden in der Gemeinde erstmals vor 15 Jahren aufgestellt und in der Zwischenzeit auf insgesamt zehn Hundeklos aufgestockt und an verschiedenen Standorten im und um den Ort herum positioniert. Um eine endgültige Entscheidung hierzu herbeizuführen, wurden verschiedene Angebote eingeholt. Den Zuschlag erhielt das Modell der Firma Dogstation aus verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung für einen Stückpreis von 302 Euro. Hinzu kommen noch die Aufstellungskosten durch den Bauhof. Dazu kommen noch die Folgekosten für die wöchentliche Leerung (Personal und Fahrzeug 3000/1500 Euro im Jahr) sowie die Beutel und deren Entsorgung mit etwa 500 Euro.

Aufgrund der Standortzunahme steigen auch die finanziellen Aufwendungen, zumal auch die Zahl der Hunde gestiegen ist, von 111 im Jahr 2011 auf momentan 151 Vierbeiner. Daher wurde zwischenzeitlich eine Satzungsänderung hinsichtlich der Hundesteuerbeiträge herbeigeführt. Aufgestellt werden die neuen Hundetoiletten im nächsten Jahr.