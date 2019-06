„Aitrach badet“: Natursee an die Gemeinde übergeben

Zur offiziellen Übergabe des „Aitrachsees“, der durch Rekultivierung einer ehemaligen Kiesgrube südlich von Aitrach entstanden ist, trafen sich die Ortsbürgermeister Thomas Kellenberger (Aitrach) und Dietmar Lohmiller (Aichstetten) sowie neue und ehemalige Ratsmitglieder der beiden Gemeinden, den Grundstückseigentümern und Vertreter der zuständigen Behörden.

Ausgerechnet zu diesem Ereignis war witterungsbedingt nicht unbedingt Badekeleidung angesagt, vielmehr gehörten Regenschirme zum Outfit der Besucher. Trotz des miesen Wetters nutzten die meisten dennoch die Gelegenheit zum Probebadegang am Uferbereich des Sees, zumal die Gemeinde großzügig Handtücher zum Abtrocknen der Füße verteilte.

Zuvor erinnerte Gemeindechef Kellenberger an den Werdegang vom Abbaugebiet einer Kiesgrube bis zur Fertigstellung eines Natur-Badesees am Ortsrand der Gemeinde. Die Idee zur Schaffung eines Erholungsangebotes für die Bevölkerung gab es bereits vor zehn Jahren, verwirklich werden konnte das Projekt, bei dem Mensch, Natur und Naturschutz zum Tragen und zur Anwendung kommen, nach dem Abschluss der Rohstoffgewinnung in der Kiesgrube.

In diesem Zusammenhang lobte Kellenberger die konstruktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen Unglehrt und Fackler und das Entgegenkommen des Eigentümerehepaars Bainder sowie der zuständigen Behörden in der vergangenen Dekade. Er unterstrich den Naturschutzcharakter der Freizeiteinrichtung, daher sei dies kein Freibad, sondern ein Natursee, zu dem es zwar eine Sanitäreinrichtung gebe, jedoch keine Badeaufsicht, sodass das Baden auf eigene Gefahr ist.

Zudem ist die Zufahrt für Autos nur auf den Parkplatz über das Gewerbegebiet „An der Chaussee“ gestattet. Nach der Geschenkübergabe – Bürgermeister Kellenberger überreichte ein Originalfoto des im nahen Naturschutzgebiet beheimateten Uhus an Jürgen Unglehrt, und der revanchierte sich mit einem Bildband „Kiesabbau Aitrach-See“ – war Testbaden angesagt. Mutig begab sich ein Großteil der Versammlung zum Wassertreten in den Seerandbereich, um sich danach beim leckeren Buffet von Frau Helga Aumann mit einem Gläschen Sekt zu stärken.