A 96: Schwerer Auffahrunfall bei Nachtbaustelle

Frontal und nahezu ungebremst ist am späten Mittwochabend auf der A 96 bei Aitrach ein angetrunkener Fahrer in ine Baustellenabsicherung gerast. Das berichtet die Polizei in Kempten.

Die Baustelle nahe der Ausfahrt Aitrach in Fahrtrichtung Lindau sei vorschriftsmäßig mit Verkehrszeichen, Nissenleuchten sowie einem Lkw mit Verkehrssicherungsanhänger abgesichert gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Auch im Vorfeld sei mittels Verkehrszeichen deutlich auf die Baustelle aufmerksam gemacht worden.

Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter den linken Fahrstreifen und fuhr frontal und nahezu ungebremst auf den Verkehrssicherungsanhänger auf. Dabei wurden er sowie sein 44-jähriger Beifahrer schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnten aber von Ersthelfern zeitnah befreit werden. Unfallursache dürfte die von den Polizeibeamten festgestellte Alkoholisierung des Fahrers sein.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Fahrer und Beifahrer wurden vom Rettungsdienst mit schweren Beinverletzungen ins Klinikum Memmingen verbracht. Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 14 000 Euro, am Lkw und Sicherungsanhänger entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Lindau musste für die Bergung der Fahrzeuge etwa zehn Minuten voll gesperrt werden, was aber auf Grund sehr geringem Verkehrsaufkommen zu keiner nennenswerten Staubildung führte. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Memmingen vor Ort.