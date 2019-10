Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 11 Uhr auf der A 96 zwischen Aitrach und Aichstetten ereignet. Wie die Polizei aktuell berichtet, sind die Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdiensts und der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Weg zur Unfallstelle.

Die Fahrbahn von Lindau in Richtung Memmingen muss im genannten Bereich voraussichtlich gesperrt werden. Laut Polizeibericht erfolgt eine Ableitung von der Autobahn an der Ausfahrt Aichstetten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sind an dem Verkehrsunfall ein Auto und ein Lkw beteiligt. Eine Person sei eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber ist bereits auf dem Anflug an die Unfallstelle.

Weitere Informationen folgen.