400 000 Euro für Aichstetten und Aitrach

Die Gemeinden Aichstetten und Aitrach erhalten insgesamt 400 000 Euro für das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) von der Baden-Württembergischen Landesregierung. Dabei gehen 200 000 Euro nach Aichstetten für den Neubau und die Verlagerung der Firma Ecotec von einem Wohn- in ein Gewerbegebiet. Die andere Hälfte, 200 000 Euro, erhält Aitrach für den Umbau der ehemaligen Werkrealschule zu einem Kindergarten, heißt es in einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Bündnis 90/ Die Grünen).

Die grün-schwarze Landesregierung habe laut CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser das ELR noch einmal um fünf Millionen Euro aufgestockt. Mit 67 Millionen Euro fördere Grün-Schwarz insbesondere die Innenentwicklung der Kommunen und die gezielte Förderung von Wohnraum. Rund die Hälfte der Mittel werde dafür verwendet. Außerdem werde die ökologische Neuausrichtung des Programms fortgesetzt, so Haser.

Die grün-geführte Landesregierung hat das Programm seit 2012 auf die aktuellen Herausforderungen in Klimaschutz und Ressourceneffizienz ausgerichtet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Energieeinsparung, hohe Energieeffizienz, erneuerbare Energien oder umweltfreundliche Bauweisen sind für kommunale Projekte Fördervoraussetzung. Je größer die strukturellen Mängel der Gemeinden, je schlüssiger und realistischer das Entwicklungskonzept und die geplanten strukturverbessernden Maßnahmen sind, desto größer ist die Chance zur Aufnahme in das ELR-Programm.