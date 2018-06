39-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss sich ein 39-Jähriger verantworten, der laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Hauptstraße mit seinem Motorrad in eine Verkehrskontrolle gefahren ist. Die Polizisten stellten bei dem Mann, der eigenen Angaben zufolge Cannabis konsumiert hatte, Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte dies. Daraufhin veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt.