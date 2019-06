34 Einrichtungen profitieren von den „Vorlesestunden“ der Stiftung Kinderchancen-Allgäu

Die Stiftung Kinderchancen-Allgäu hat in Aitrach ihr Jahresprogramm unter dem Motto „Allen Kindern eine Chance geben“ vorgestellt. „Die Stiftung ist noch jung, aber stabil und wird von vielen Händen gestützt“, interpretierte der anwesende Landrat Harald Sievers das Deckblatt des druckfrischen Jahresberichtes 2018. Die unter dem Dachverband der Caritas agierenden Stiftung konnte für das vergangene Jahr beachtliche Zahlen aufweisen.

Geschäftsführer Ewald Kohler resümierte das Vorjahr als erfreulich und erfolgreich. Bei dieser atypischen Stiftung stehe nicht das Kapital, sondern die ideelle Unterstützung der Ehrenamtlichen im Vordergrund. Er verzeichnet dennoch eine erfreuliche finanzielle Entwicklung, die kreativer Spendenbereitschaft geschuldet sei. Für den gastgebenden Bürgermeister, Thomas Kellenberger, ergänzen die Leistungen der Kinderchancen Allgäu die kommunalen Aufwendungen, denn so Kellenberger: „Der Erziehungsauftrag wird verstärkt auf Einrichtungen übertragen.“

Insgesamt profitieren zurzeit 34 Einrichtungen von den „Vorlesestunden“, in denen Kindern der Spaß und die Freude am Kulturgut Buch vermittelt werden soll. Lesen, verstehen und Gehörtes nacherzählen, legen bereits in frühester Kindheit einen soliden Grundstein für gutes Sprechvermögen und Hörverständnis, die im späteren Schulalltag unabdingbar sind. Ramona Wiest, Projektleiterin bei den Kinderchancen, hatte an diesem Nachmittag drei Vorleserinnen eingeladen, die Einblicke in den Praxisalltag gewährten. Eva-Maria Heger läutet ihre Lesestunden, die vielmehr Erzählstunden sind, stets mit einer Klangschale ein. Das signalisiert den Kindern, ruhig zu sein, zuzuhören und sich auf das Gehörte zu konzentrieren.

Ganz anderen Herausforderungen muss sich Lucia Schmid an der Don-Bosco-Schule stellen. In der Einrichtung für Sonderpädagogik funktioniere eine Lesestunde nur in ganz kleinen Gruppen. Durch mangelnde Deutschkenntnisse der Kinder sei es umso wichtiger, dass die Bilder im Buch für alle einsehbar seien. „Ich werde aber immer sehr freudig begrüßt“, freut sich Schmid über ihre Einsätze und über ihren Spitznamen: „Ich bin die Leseomi.“ Bei den Kleinsten ist Heike Dornheim im Einsatz. Am Kindergarten St. Verena genießt sie die Nähe und Geborgenheit beim Vorlesen. „Man tut sich selber was Gutes“, ist ihr Resümee. Klaus Herter, Vorsitzender des Kuratoriums freute sich darüber ganz besonders, denn das bedeute, Ehrenamt ist ein Geben und Nehmen.

Neben den „Lesewelten“ arbeitet die Stiftung derzeit an den Projekten „Chancenschenken“ und „Ponte“. Alle drei Säulen greifen ineinander. Das Ergebnis solle dazu dienen, die Jugendfürsorge der Behörden entscheidend zu entlasten, beendete Kohler die Vorstellung des Tätigkeitsgebietes und warb erneut um die Unterstützung des anwesenden Landrats, denn sein Credo lautete: „Aufmerksamkeit schafft Vertrauen.“