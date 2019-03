21-Jähriger schlägt Security-Mitarbeiter ins Gesicht

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Partygast und einem Security-Mitarbeiter ist es vor einem Veranstaltungszelt gekommen. Der 21-Jährige Gast versuchte trotz Verbotes ein minderjähriges Mädchen in das Zelt zu schmuggeln. Der Security-Mitarbeiter bemerkte dies und erteilte dem 21-Jährigen Hausverbot, heißt es im Polizeibericht. Der junge Mann schlug dem Security-Mitarbeiter daraufhin ins Gesicht. Dieser setzte sich zur Wehr und hielt den 21-Jährigen fest. Der Partygast gab später an, von dem Security-Mitarbeiter gewürgt worden zu sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

