Ein langgehegter Wunsch ging für die Aitracher Line-Dance-Gruppe „Just for fun“ in Erfüllung: Das Treffen vieler Gruppen aus drei Ländern als Weltrekordversuch in St. Anton am Arlberg am zweiten Septemberwochenende. Knapp 500 Line-Dancer in rund 70 Gruppen tanzten laut Pressemitteilung synchron eine Stunde lang. Dabei zeigten sie 20 Tänze nonstop am Stück, was von der Jury vorgegeben und bewertet wurde.

Die Gruppe „Just for fun“ mit wöchentlichem Training in der Aitracher Turnhalle wurde von Gerlinde und Reinhold Schäftner ins Leben gerufen, die diesen Freizeitsport schon seit vielen Jahren praktizieren. Im Herbst 2021 hatten sie sich für den Wettbewerb angemeldet. Seit dem Frühjahr übte die Gruppe die 20 Choreografien ein. „Es gibt Hunderte von Tänzen mit Schrittkombinationen, die in jede Himmelrichtung synchron hintereinander und nebeneinander getanzt werden, und manche Insider haben locker mehr als 100 Tänze drauf. Es braucht fetzige rhythmische Musik, nicht nur Westernmelodien, es geht auch auf aktuelle Hits“, schreibt „Just for fun“ in der Mitteilung weiter.

„Es war eine super Stimmung in St. Anton, alles bestens organisiert und wir fühlten uns inmitten der vielen Westerntanzgruppen richtig wohl“, so die 21-köpfige Gruppe aus Aitrach. Am Freitagmittag war Anreise, Registrierung, Hotelbezug, dann fanden die ersten Warm-up-Proben statt. Der Samstag führte die Line-Dancer, die aus Österreich, der Schweiz und Deutschland angereist waren, tanzend durch die Straßen von St. Anton. Abends konnten die Teilnehmer in der großen WM-Halle bei Westernmusik einer Liveband abtanzen.

Viel Publikum traf am Sonntag zur Haupt-Performance ein. Von 11 bis 12 Uhr tanzten alle Gruppen im Karree die 20 Tänze nonstop durch. „Eine Stunde lang war höchste Konzentration und Kondition gefordert, um keinen Schrittfehler vor den Augen der Jury zu machen“, erzählen die Aitracher Teilnehmer. „Just for fun“ nahm abschließend stolz ihre Urkunden und den Pokal entgegen. Die Gruppe durfte das einheitliche weiße T-Shirt mit nach Hause nehmen, auf dem alle Tänze vermerkt waren – als schöne Erinnerung an ein unvergessliches Wochenende.