20 Jahre Hobby- und Kunsthandwerkermarkt

Seinen 20. Hobby- und Kunsthandwerkermarkt veranstaltet der Imkerverein Aitrach am Samstag, 17. November, von 10 bis 17 Uhr in der Festhalle. Als „Markt mit Atmosphäre“ ist die vorweihnachtliche Verkaufsveranstaltung, bei der sich die Besucher rechtzeitig zum ersten Advent unter anderem mit Adventskränzen, Weihnachtsschmuck und Kerzen aus Bienenwachs eindecken können, schon lange ein Geheimtipp. Beim Kunst- und Handwerkermarkt präsentieren mehr als 50 altbekannte, aber auch neue Künstler ihre vielfältigen, kreativen Angebote mit einer bunten Palette von Geschenkideen für Jung und Alt. Die Aussteller erfüllen Wunschträume vielfältiger Art für den weihnachtlichen Gabentisch und die Adventsfeiertage. Für jeden Geschmack und Geldbeutel werden Artikel aus Holz, Keramik, Patchwork, Floristik und Malerei sowie aus vielen anderen Materialien angeboten.

Großen Wert legt man dabei auf authentische Handwerkskunst, wie sie beispielsweise von Carina Miorin aus Vogt dargeboten wird. Die aus Aitrach stammende Heilpraktikerin fertigt in ihrer Freizeit kreativen Mexiko-Schmuck. Dabei werden Halbedelsteine mit unterschiedlichen Edelstahl- oder Messsingdrahtelementen verbunden und eingearbeitet. Es entstehen künstlerisch wertvolle, filigrane Unikate wie Halsketten, Colliers, Anhänger, Armbänder und Ohrringe. Kunstvolle Gebilde mit edlen Steinen wie Jade, Bernstein, Türkis, Amethyst und viele mehr werden hierfür aufwendig verarbeitet. Angeeignet hat sich Carina Miorin diese Kunst auf einer ausgiebigen Mittelamerikareise, bei der sie Land und Leute kennenlernen wollte, bei einem Kurs in der Schmuckstadt San Christobal de las Casas (Mexiko), wo in der Vergangenheit schon in der Hochkultur der Mayas Schmuckstücke gefertigt wurden. Die Besucher können der Künstlerin über die Schulter schauen. Weitere Infos in Wort und Bild, zum Beispiel über die Imkerarbeit, gibt es auch auf der Hallenbühne, wo auch neben dem Naturprodukt Honig, Wachskerzen und andere Bienenprodukte angeboten werden.

Während sich die Eltern oder Großeltern auf dem Markt umsehen, können die Kleinen Kerzen aus Bienenwachs basteln. Für das leibliche Wohl gibt es Getränke und zum Mittagessen die mittlerweile legendären Kässpatzen und Krautschupfnudeln, danach Kaffee und Kuchen. Jeder 50. zahlende Besucher (Eintritt 1 Euro, Kinder frei) erhält ein Glas „Echten Deutschen Honig“ als Dreingabe.