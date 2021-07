18 Jugendliche sind jetzt geschulte Babysitter

18 Mädchen und Jungen haben kürzlich eine von den Kinder- und Jugendbüros Aitrach und Aichsteten angebotenen Babysitterschulung abgeschlossen.

Die Jugendlichen wurden laut Pressemitteilung durch die beiden erfahrenen Sozialpädagoginnen Corinna Muderer und Hanna Articus von „Räume für Menschen aus Leutkirch“ auf ihre Aufgabe vorbereitet. In entspannter Atmosphäre wurden Ideen gesammelt, überlegt und erarbeitet, wie die Jugendlichen eine verbindende Zeit mit Kindern gestalten und gleichzeitig Eltern ein sicheres Gefühl vermitteln können. Austausch, Rollenspiele, praktische Übungen und fachlicher Input waren Teil der Schulung. Die erfolgreiche Kursteilnahme wurde mit einem Zertifikat bescheinigt.

Nun warten 18 motivierte Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren darauf, mit Kindern zu spielen, zu tanzen, vorzulesen und zu lachen und ganz nebenbei ihr Taschengeld etwas aufzubessern, falls Eltern mal wieder ungestört ins Kino oder mal mit Freunden abends in Ruhe zusammensitzen oder einfach nur im Alltag durchatmen möchten. Wer einen Babysitter benötigt, kann sich an die Kinder- und Jugendbüros in Aitrach und Aichstetten wenden.

Aufgrund der großen Nachfrage werde noch im Herbst dieses Jahres ein zweiter Kurs angeboten, freuen sich die Kinder- und Jugendbüros.