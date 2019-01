17-Jähriger bricht in Fabrikhalle ein und wird geschnappt

Ein 17-Jähriger ist am Sonntag gegen 21 Uhr nach einem Einbruch in eine Firma in der Straße An der Chaussee von der Polizei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden. Der Jugendliche hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt in eine Fabrikhalle verschafft, heißt es im Polizeibericht. Dort stahl er eine Digitalkamera, die später bei ihm gefunden wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 17-Jährige bis zur Vorführung am Folgetag in Gewahrsam genommen.