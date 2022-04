Zum Jubiläum pflanzt Aichstetten 1200 Eichen

Passend zum 1225-Jahr-Jubiläum hat die Gemeinde Aichstetten mit dem Forstamt kürzlich rund 1200 Eichen gepflanzt. Der Großteil steht auf Gemeindegrund am Buchkapf, ein kleiner weiterer Teil im Kirchenwald gleich nebenan.

Die Eiche ist dabei nicht nur passend zum Ortsnamen, sondern könne bei der Suche nach klima- und schädlingsresistenten Bäumen auch als Zukunftsbaum gelten, heißt es in einer Mitteilung dazu. Revierleiter Jan Holder erläuterte Bürgermeister Hubert Erath vor Ort, dass die Plastikummantelung der jungen Eichen zwingend notwendig ist, um die Pflanzen vor Wildverbiss zu schützen und ihnen auch gleichzeitig ein leichtes Treibhausklima zu schaffen. Bei der steilen Hanglage ist ein anderer Schutz so gut wie ausgeschlossen.

Weitere Pflanzungen wünschenswert

Die Pflanzung weiterer Eichen wäre aus diesen Gründen wünschenswert, wird mitgeteilt. Privatwaldbesitzer können sich bei Fragen dazu an Jan Holder, j.holder@rv.de , wenden.

Eine weitere kleine Aktion plant die Gemeinde im Herbst, gemeinsam mit dem Jugendbeauftragen. Dazu sollen Eicheln eingepflanzt und in einigen Jahren im Gemeindegebiet die Jungpflanzen mit Jugendlichen ausgebracht werden.

Aus der Geschichte

Im April 797 wurde Aichstetten erstmals urkundlich erwähnt. Die beiden Priester Fromolt und Cancanward schenkten ihr elterliches Erbe in Eihsteti mit den dazugehörigen Unfreien dem Kloster St. Gallen. Im Wappen befindet sich ein gekrümmter grüner Eichenzweig mit zehn Blättern und sechs roten Eicheln. Dieses Sinnbild lässt auch durch den Ortsnamen darauf schließen, dass es schon in der Frühzeit in Aichstetten größere Eichenvorkommen oder Versammlungsstätten um Eichen gegeben hat.