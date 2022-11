Zugeständnis vom Landkreis: Aichstetten darf seine Festhalle vorerst weiter nutzen

Die Vereine der Gemeinde Aichstetten können noch bis Ende Januar 2023 die örtliche Turn- und Festhalle nutzen. Man habe vom Landkreis die schriftliche Zusage vorliegen, dass das Gebäude bis dahin nicht als Behelfsunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge genutzt wird. Das teilt die Verwaltung in der Ankündigung für die Gemeinderatssitzung am 23. November mit.

Im Vorfeld habe es zahlreiche Gespräche mit den Verantwortlichen in Ravensburg gegeben, heißt es darin weiter. Erreicht wurde nun von der Gemeinde, dass die Narrenzunft Aichstetten ihr Jubiläumswochenende noch angemessen feiern kann. Die „Goisterhund“ begehen 2023 ihr 33-jähriges Bestehen. „Aber auch die anderen Nutzer haben nun Planungssicherheit“, schreibt die Gemeinde.

Elf Personen zugewiesen

Derzeit seien 21 Flüchtlinge aus der Ukraine in Aichstetten registriert, teilt sie weiter mit. In der vergangenen Woche wurden der Gemeinde zwei Familien mit insgesamt elf Personen vom Landratsamt in die Anschlussunterbringung zugewiesen. Sie wurden in einem gemeindeeigenen Gebäude in der Schulstraße untergebracht.

Um für die zu erwartende Aufnahme weiterer Geflüchteter aus dem osteuropäischen Kriegsgebiet und auch Asylbewerber aus anderen Ländern gewappnet zu sein, sucht die Verwaltung weiterhin nach geeignetem Wohnraum.

Helferkreis wieder aktiv

Bereits im März dieses Jahres war der Aichstettener Helferkreis Asyl aufgrund der Flüchtlingssituation wieder aktiviert worden. 30 Personen hatten sich damals zu einer Infoveranstaltung in der Dorfhalle Altmannshofen getroffen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich vier registrierte und privat untergebrachte Flüchtlinge aus der Ukraine in der Gemeinde befunden.

Ratssitzung am Mittwoch

In der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch, 20 Uhr in der Dorfhalle Altmannshofen, geht es außerdem um eine Bauvoranfrage für den ehemaligen Gasthof Adler. Ein Investor plant darin zwölf Wohnungen. Das Gremium diskutiert außerdem über die Erschließung von Baugrundstücken am Rieder Weg. Weitere Themen sind unter anderem die Erneuerung der Heizung im Grundschulgebäude sowie die Kinder- und Jugendarbeit.