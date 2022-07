Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zeuge meldete am Samstag gegen 2.47 Uhr verdächtige Personen die in der Hochstraße in Aichstetten versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als die Polizeibeamten aus Leutkirch an der Örtlichkeit eintrafen, konnten zwei Personen in der Anna-Thamm-Straße in Richtung Hauptstraße flüchtend festgestellt werden, berichtet die Polizei. Einer davon hatte noch ein Brecheisen in der Hand. Eine weitere Person wurde ebenfalls an der Tatörtlichkeit festgenommen. Der Sachschaden am Automaten wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.