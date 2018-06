Wohnhaus nach Brand nicht mehr bewohnbar

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstag zwischen 17 und 18.15 Uhr in einem Wohnhaus in der Schwalbenstraße ein Dachstuhlbrand ausgebrochen. Das Feuer konnte laut Polizeibericht von der Freiwilligen Feuerwehr Aichstetten, der Freiwilligen Feuerwehr Aitrach und der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch, die mit sechs Fahrzeugen und 47 Mann vor Ort waren, gelöscht werden. An dem nicht mehr bewohnbaren Haus entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.