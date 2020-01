Willi Haas zum Ehrenvorstand beim Männergesangverein Altmannshofen ernannt

In der Dorfhalle in Altmannshofen hat am 18. Januar die Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Altmannshofen 1919 stattgefunden. Im Mittelpunkt stand dabei die Ernennung von Willi Haas zum Ehrenvorstand.

Wie der Verein mitteilt, eröffnete der Männerchor unter der Leitung von Hubert Erath die Versammlung mit einem Lied. Der Vorsitzende Alwin Fleck begrüßte die mit ihren Frauen, die Ehrenmitglieder und passiven Mitglieder des Vereins. Im Anschluss gedachte die Versammlung der verstorbenen Vereinsmitglieder.

Schriftführer Richard Tritschler lies die Aktivitäten im Vereinsjahr Revue passieren, heißt es in der Mitteilung. Kassenführer Bruno Fleck vermeldete einen kleinen Verlust im Berichtsjahr. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Kassenführers, welche einstimmig erfolgte.Chorleiter Hubert Erath erwähnte in seinem Bericht die disziplinierte und unterstützende Mitarbeit bei Proben und Auftritten. Wilhelm Wiedenmann dankte ferner der Vorstandschaft für die hervorragend geleistete Arbeit im Jubiläumsjahr und die ausführlichen Berichte. Dem Antrag zur Entlastung des Gesamtvorstands wurde von der Versammlung einstimmig die Zustimmung erteilt. Nachdem Willi Haas als stellvertretender Vorsitzender um eine Auszeit gebeten hatte, wählte die Versammlung Hans Rottmar einstimmig in diese Position.

Silberne Ehrennadel vom Schwäbischen Chorverband

Höhepunkt der Jahreshauptversammlung war laut Mitteilung die Ehrung für 40 Jahre Chorgesang. Diese Ehre wurde Willi Haas zuteil, der neben dem Singen sich auch in verantwortungsvoller Tätigkeit und Arbeit im und für den Verein einbrachte. Willi Haas fungierte mehr als die Hälfte der Zeit in verantwortungsvoller Tätigkeit als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender . Alwin Fleck ehrte Willi Haas für seine Verdienste und eingebrachte Arbeit im und für den Männergesangverein. Die silberne Ehrennadel vom Schwäbischen Chorverband sowie eine Urkunde sind Bestätigung für die Freude am Singen und der verantwortungsvollen Vereinsarbeit von Willi Haas.Folglich wurde er auch einstimmig zum Ehrenvorstand ernannt.