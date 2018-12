WFV-Ehrenamtspreis für SV Aichstetten

Der SV Aichstetten hat am Samstag den Vereins-Ehrenamtspreis des Landes-Fußballverbands WFV erhalten. Ebenfalls ausgezeichnet wurden der SV Tannau und der SV Maierhöfen-Grünenbach.

„Diese drei Vereine haben herausragende und beispielgebende Arbeit im Ehrenamt geleistet“, würdigte Hans-Peter Walser, Ehrenamtsbeauftragter des Fußballbezirks Bodensee, die Geehrten.

Seit 2009 verleiht der WFV diesen Preis, den es so nur in Württemberg gibt. Der Verband vergibt ihn in jedem seiner 16 Bezirke, schüttet dabei jährlich 80 000 Euro Preisgeld aus. Vereine können sich dafür bewerben. Im Bezirk Bodensee taten dies in diesem Jahr sechs Vereine. „Sie alle haben Wunderbares geleistet“, hob Knut Kircher, Ehrenamtsbeauftragter des WFV und Ex-Fifa-Schiedsrichter, bei der Preisverleihung in Aichstetten hervor.

Daher schütte er nun „fässerweise Lob“ aus, auch wenn der Schwabe weder gerne lobe, noch gerne Lob empfange, wie Kircher schmunzelnd fortfuhr. Vereine bezeichnete er als „Schwungräder an der Basis“. Wer ein Ehrenamt ausübt, sei es als Vorsitzender oder indem er Trikots wäscht oder Kuchen backt, wolle „etwas bewegen, etwas Gutes tun und auch miteinander schwätzen. Und das alles ist richtig und wichtig.“

Die Bedeutung des Ehrenamts hob auch Aichstettens Bürgermeister Dietmar Lohmiller in seinem Grußwort hervor. Ehrenamtliche würden dabei meist nicht überragende öffentliche Anerkennung erfahren, oft sei das Gegenteil der Fall. „Nicht überall werden einem rote Teppiche ausgerollt.“ Umso mehr sei die Gemeinde stolz auf den Sportverein.

Die SV-Fußballer hätten zudem auch die Auseinandersetzung um den geplanten und dann aufgegebenen Vereinsraumanbau „mit allerhöchstem Anstand bewältigt. Ihr wart intern geschlossen und nach außen moderat im Ton.“

Bezirksvorsitzender Nuri Saltik hob hervor: „Das gesellschaftliche Gefüge würde ohne Vereine nicht funktionieren.“

Der SV Aichstetten belegte beim WFV-Wettbewerb um den Vereins-Ehrenamtspreis den ersten Platz für eine „wunderbare Integrationsarbeit“ (Kircher), den Ausbau eines Versammlungsraums in der Turnhalle, die Unterstützung des Bezirks bei Veranstaltungen, eine erfolgreiche Jugendarbeit, eine wertschätzende Dankeskultur für die, die mitarbeiten und nicht zuletzt für eine, so Kircher, „Wahnsinnstätigkeit bei der Schiedsrichtergewinnung“. 17 Unparteiische stellt der SVA derzeit.

Belohnt wurde dies nun neben dem „flächenmäßig größten Wimpel, den der WFV verleiht“ (Kircher) mit 1000 Euro und Sportartikel im Wert von 2500 Euro.

Platz zwei ging an den SV Tannau für vorbildliche Jugendarbeit, Einbringen ins Gemeindeleben und den fast ausschließlich in Eigenleistung erstellten Anbau ans Vereinsheim. Dafür gab es als Preis einen Wochenendaufenthalt für 18 Personen im Jufa-Hotel in Bregenz.

Der SV Maierhöfen-Grünenbach glänzte vor allem mit einem umfassenden Integrationsprojekt „Fußball verbindet – gegen Rassismus, für Integration“. Zudem hat er in den vergangenen zehn Jahren sein Sportgelände umfassend ausgebaut und dabei Eigenleistung im Wert von etwa 300 000 Euro eingebracht. Er erhielt als Preis einen 500-Euro-Gutschein für Sportartikel und sechs Fußbälle.

Die jeweiligen Fußball-Abteilungsleiter der Vereine – Walter Rölle (SA), Josef Gindele (SVT) und Werner Müller (SVM) – stellten die Projekte ausführlicher vor. „Wir sind stolz, dass wir solche Vereine im Verband haben“, kommentierte Knut Kircher diese Vorträge beeindruckt.

Die Integrationsband Noir Blanc aus Aichstetten umrahmte den Abend in der Turn- und Festhalle musikalisch.