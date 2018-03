Werkrealschule Aichstetten steht vor dem Aus

Die Werkrealschule in Aichstetten hat im zweiten Jahr in Folge zu wenige Anmeldungen für die 5. Klassenstufe. Damit droht ihr die Schließung.

„Wir haben elf Anmeldungen, darunter zwei von unserem Kooperationspartner, der Sprachheilschule Arnach“, sagte der kommissarische Schulleiter Hartmut Forstner. 16 Anmeldungen müssen mindestens vorliegen, um eine neue 5. Klasse bilden zu dürfen. Bereits im Vorjahr verfehlte die Eichenwaldschule mit fünf Jugendlichen dieses Ziel klar.

Die Regelung besagt, dass in diesem Fall die Schule geschlossen wird. Im Aichstettener Fall wäre dies in dem Jahr der Fall, wenn die derzeitige sechste Klasse ihren Abschluss gemacht hat, also in gut vier Jahren.

Forstner und das Lehrerkollegium hoffen noch darauf, dass ihnen Schulamt oder Kultusministerium eine Ausnahmegenehmigung erteilen. „Das liegt jetzt aber nicht mehr in unserer Hand“, so der Schulleiter bedauernd. Wann die Behörden ihre Entscheidung fällen, weiß er nicht.

„Wir haben gut Werbung für unsere Schule gemacht“, sagt Forstner rückblickend. „Aber wenn Eltern entscheiden, ihr Kind trotz Werkrealschulempfehlung lieber auf höhere Schulen zu schicken, entzieht sich das unserer Einflussmöglichkeit.“

Sollte die Schließung der Schule amtlich werden, muss sich die Gemeinde für das Gebäude eine neue Nutzung überlegen.