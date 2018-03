Werben für „Schule mit familiärem Charakter“

Die Werkrealschule in Aichstetten kämpft um ihren Fortbestand. Mit einem Tag der offenen Türe wird sie am Samstag, 24. Februar, Werbung in eigener Sache machen.

Weil es vor einem Jahr viel zu wenige Anmeldungen für die fünfte Klasse gab, gibt es im derzeit laufenden Schuljahr diese nicht. Sollte die WRS Eichenwaldschule auch in diesem Jahr das Ziel verfehlen – mindestens 16 Anmeldungen werden benötigt –, droht die Schließung, wenn die derzeit jüngste Klasse 2021 ihre Abschlussprüfung abgelegt hat.

Das wollen die Aichstetter unter allen Umständen vermeiden. Daher werden sich Lehrer und Schüler, aber auch viele Eltern am kommenden Samstag besonders ins Zeug legen, um für „ihre“ Schule zu werben.

Los geht es um 10 Uhr mit einer Begrüßung sowie einer kurzen Präsentation der Schule mit anschließendem Schulhausrundgang und einer Preisverleihung für die Bau-Challenge, bei der die Werkrealschule heuer den dritten Platz ergatterte.

Eine weitere Präsentation der Schule gibt es um 11 Uhr, bei der ehemalige Schüler ihren beruflichen Werdegang vorstellen. Ein Senior-Ausbildungsbotschafter berichtet über den eigenen Berufsweg und legt dar, welche Bedeutung eine Ausbildung für den anschließenden Werdegang bedeutet.

Die Jiu-Jitsu-AG zeigt um 10.30 sowie um 11.30 Uhr ihr Können. Des Weiteren erwarten die Besucher kreative Buchvorstellungen in Deutsch, „Es knallt und zischt im Chemieraum“, die Vorstellung der Schülerfirma, kleine Werkstücke selbst gemacht, Einblicke in das individuelle Arbeiten in Deutsch und Mathematik sowie Mathespiele. Die Schulsanitäter präsentieren ihr Können.

Gegen 12 Uhr ist der Infotag beendet.

In einem „Infobrief an alle Eltern mit Kindern in der 4. Klasse“ werben mehrere Eltern für die Eichenwaldschule. Sie streichen darin die Vorteile der Aichstetter Schule heraus. Diese sei „eine Schule mit familiärem Charakter“ mit kleinen Klassen und kurzen Wegen. So sei in Aichstetten „ein sehr individuelles und harmonisches Unterrichten möglich, aber es ist auch noch die Zeit vorhanden, sich um einzelne Kinder zu kümmern“, berichten sie aus eigener Erfahrung.

Die Schülereltern betonen zudem, dass dem Jugendlichen nach dem Abschluss an der WRS Eichenwaldschule „alle Türen offen stehen“. Über den zweijährigen Besuch einer Fachschule könnten sie beispielsweise die Fachschulreife erlangen.

„Wir können aus unserer Erfahrung heute sagen, dass wir für unsere Kinder die beste Entscheidung getroffen haben und können uns sogar an einem besseren Notendurchschnitt in den Zeugnissen freuen, was für unsere Kinder positiv und motivierend ist und ihre Persönlichkeitsentwicklung sehr gut unterstützt“, so die Eltern abschließend.